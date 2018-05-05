Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!

Magazin - 05.05.2018 12:42

Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi?

Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan ile Aslıhan Doğan 11 Mart'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.Nikahtan kısa bir zaman sonra Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Aile arasında küçük bir tören ile evlenen çiftten Aslıhan Doğan'ın doktor kontrollerine gittiği öğrenilmişti.Çift henüz bir açıklama gelmedi ama Arda Turan eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başakşehirli futbolcu ve eşi Aslıhan Doğan doktor kontrollerine de birlikte gidiyor.Aslıhan Doğan ile Arda Turan'ın şimdiden bebek alışverişine başladığı öğrenildi.