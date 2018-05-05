Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan şimdiden bebek alışverişine başladılar.

Magazin - 05.05.2018 12:42
Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!
Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan ile Aslıhan Doğan 11 Mart'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Nikahtan kısa bir zaman sonra Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Aile arasında küçük bir tören ile evlenen çiftten Aslıhan Doğan'ın doktor kontrollerine gittiği öğrenilmişti.

Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi?

Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi?



Çift henüz bir açıklama gelmedi ama Arda Turan eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başakşehirli futbolcu ve eşi Aslıhan Doğan doktor kontrollerine de birlikte gidiyor.

Aslıhan Doğan ile Arda Turan'ın şimdiden bebek alışverişine başladığı öğrenildi.

Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!

Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!
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