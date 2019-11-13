Arda Turan ikinci kez baba oluyor!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Mart 2018'de nikah masasına oturmuş ve Ekim'de çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. 25 Ekim’de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” demişti. Hatta Arda Turan verdiği bir röportajda 4-5 çocuk istediklerini de itiraf etmişti.Ve ünlü çiftten beklenen haber geldi. Aslıhan Doğan'ın 5 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Haberi alan Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı. Aslıhan Doğan'ın yakınlarına bir erkek çocuk daha istediğini söylediği de gelen bilgiler arasında.