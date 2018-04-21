Aras Bulut'a o güzel eşlik etti!

Reyting rekorları kıran Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli bir markanın reklam yüzü oldu. Markanın yeni reklam filmi için İynemli'ye İtalya güzeli eşlik etti.

Magazin - 21.04.2018 11:10
Aras Bulut'a o güzel eşlik etti!
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli reklam yüzü olduğu bir markanın yeni reklam filmi için İtalyan top model Laura Grassi ile kamera karşısına geçti. Markanın yeni sezon jean koleksiyonunun tanıtıldığı filmin çekimleri Balat, Sirkeci Garı ve İstinye Limanı'nda gerçekleşti. Çekimler sırasında Laura Grassi ile Aras Bulut İynemli eğlenceli dakikalar yaşadı.


Güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan Laura Grassi ile genç kızları karizmatik halleri ile büyüleyen Aras Bulut İynemli’nin eğlenceli anlar yaşadığı reklam filminde, ikilinin birbiriyle olan uyumları dikkatlerden kaçmadı.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan güzel haber!

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan güzel haber!
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