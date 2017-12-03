Aras Bulut İynemli pazarcı oldu!

TV Dünyası - 03.12.2017 09:36

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin yeni bölümünde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte pazar tezgâhının başına geçti.Pazartesi akşamları yayımlanan dizide Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazarcılık yaptı. Gerçek semt pazarında yapılan çekimlerde oyuncular halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Artık Çukur mahallesinin birer sakini olan âşıkların mahalleliyle iletişimi izleyicilere keyifli anlar yaşattı.Yamaç ve Sena, semt pazarının renkli ve samimi atmosferinde ilk tanıştıkları dönemdeki mutluluğu yeniden tattı.