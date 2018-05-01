Aras Bulut İynemli ile Barış Arduç aynı filmde mi rol alacaklar?
Aras Bulut İynemli ile Barış Arduç'un ortak bir projede rol alacakları iddia edildi.
Magazin - 01.05.2018 17:35
Aras Bulut İynemli ve Barış Arduç'un aynı filmde rol alacağı iddia edildi. Yeni filminde kadın partnerini kendisinin seçeceği konuşulan Barış Arduç ile Aras Bulut İynemli, ‘Mutluluk Zamanı’nın yapımcısı Muzaffer Yıldırım’dan teklif aldı. ‘İyi Olan Kazansın’ adlı yabancı filmden uyarlanacak olan yapımda ikili, aynı kıza aşık olan iki dosta hayat verecek. İki ajanı canlandıracak olan oyuncular, senaryo konusunda heyecanlansa da şartlar için anlaşmaya varmaya çalıştıkları öne sürüldü.
Barış Arduç Muay Thai öğrendi!
Aras Bulut İynemli şu sıralar Show TV'de yayınlanan "Çukur" dizisinde "Yamaç" karakterini canlandırıyor. Barış Arduç ise hiçbir projede rol almıyor. Tayland'a giden oyuncu burada muay thai dersleri aldıktan sonra yeninden Türkiye'ye döndü.
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