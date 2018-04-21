Araba parasına kostüm!

Şarkıcı Derya Uluğ, bu akşam İstanbul'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan bir mekanda konser verecek.

Magazin - 22.04.2018 01:15
Araba parasına kostüm!
Konser için Swarovski taşlarla süslü özel bir kıyafet hazırlatan Derya Uluğ'un, bu kostümü için bir araba parası harcadığı öğrenildi.

Konser için günlerdir dans provaları yapan güzel şarkıcı, seyircisine sürprizler de hazırladı. Haftada en az 4 kez sahneye çıkan Uluğ, Sezen Aksu gibi evinin bir odasını terzi atölyesi yapıp kendi kıyafetlerini kendisi hazırlamayı planlıyor.

Derya Uluğ'a sürpriz doğum günü!

Derya Uluğ'a sürpriz doğum günü!
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