Apple'dan derinlik ve 3 boyutlu haritalandırma!

Apple, gerçeklik teknolojisi için yeni bir patent aldı.

Teknoloji - 04.05.2018 14:30
Apple'dan derinlik ve 3 boyutlu haritalandırma!
Derinlik algılama ve üç boyutlu haritalandırma, günümüz popüler teknolojileri olan sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik için büyük önemi vardır ve Apple da bu konuda rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.

Şirket, ortama gönderdiği ışın demetleri ile mekanın derinliğini algılayan 'derinlik tarama motoru' isimli bir verici için yeni bir patent aldı.

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından verilen patent, 2012 yılına kadar dayanan bir dizi patentin devamı niteliğinde. Dolayısıyla Apple’ın söz konusu teknolojide yeni olduğunu söylemek doğru olmaz. Patent görselleri vericinin bir Mac’e bağlandığını gösterse de gelecekte tanıtılacak iPhone’lar ile kullanılabilmesi de olasılıklar içerisinde.
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