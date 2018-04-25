Apple'dan Android'i kızdıracak video!

Apple ile Android arasındaki rekabet iyice kızışıyor.

Magazin - 25.04.2018 13:44
Apple'dan Android'i kızdıracak video!
Apple, geçtiğimiz yıl Android işletim sistemine gönderme yaptığı video serisine bu yıl da devam ediyor. Apple'ın yayınladığı yeni video serilerinde en dikkat çekeni, Google Play’in güvensizliğini hedef alan videosu oldu.

iOS ve Android arasında yıllardır yaşanan kıyasıya rekabet, Apple’ın son yayınladığı video serileri ile daha kızışacak gibi görünüyor.

Apple’ın ilk yayınladığı videonun teması your store – app store. Google Play’de yer alan uygulamaların kalitesiz olduğunu ve bu yüzden kullanıcıların elinde patladığını belirten Apple, kendi uygulama marketi olan App Store’un daha zengin ve kaliteli içeriklere sahip olduğundan bahsediyor.

Diğer reklam filminde ise your phone – iPhone temasını işleyen Apple, bu videoda A11 Bionic işlemcinin bir özelliği olan ve iPhone 8 Plus ile iPhone X modellerinin kamerasında yer alan portre efekti özelliğini ele alıyor.
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Bağlantılar: Apple, Android, App store

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