“Antisocial 2” 1 Haziran’da sinemalarda!

Sosyal medyayı korku türüyle buluşturan “Antisocial” serisinin devam filmi “Antisocial 2”, DFGS, MC Film ve BD America iş birliği ile 1 Haziran’da vizyona giriyor.

Sinema - 07.05.2018 21:04
“Antisocial 2” 1 Haziran’da sinemalarda!
Chad Archibald, Cody Calahan ve Jeff Maher’in yazıp; Cody Calahan’ın yönettiği filmde ilk filmde olduğu gibi Michelle Mylett başrolde. Mylett’a; Stephen Bogaert, Josette Halpert, Samuel Faraci, Kassandra Santos Millen ve Kristina Nicoll eşlik ediyor. Kanada yapımı film Fantasia Film Festival ve Grimmfest’te türün meraklılarıyla buluşmuştu.

Sosyal medya sitesi “The Social Redroom”un kullanıcılarını daha uzun süre sitede tutmak için sitenin koduna yerleştirdiği sübliminal sinyal ile bulaşan virüs, kullanıcılarını adeta zombiye çevirmektedir. Virüs ile oluşan tümör, radikal bir uygulama ile alınarak normale dönülebilse bile, bu işlem duruma tam olarak çare olamamıştır. Site yeni bir güncelleme için geri sayım yapmaktadır ve kimse güncelleme sonucunda ne olacağını bilmemektedir.

Virüse maruz kalan ve bu uygulama ile kurtulan Sam; yeni doğan bebeğinin kaçırılmasından yıllar sonra, virüsten etkilenen kullanıcıların istila ettiği dünyada oğlunu aramaya devam etmektedir. Bean adında genç bir kızla arkadaş olmasının ardından Sam, yakalanarak Redroom virüsüne tedavi arayan bir tesise kilitlenir. Burada kapana kısılan ve işkence gören Sam, Redroom sitesindeki güncelleme %100'e ulaşıp, son aşamaya geçmeden önce tesisten kurtulmak zorundadır.

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Bağlantılar: Antisocial 2

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