Antalyaspor, Djourou ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYASPOR, 30 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı İsviçre milli takım oyuncusu Johan Djourou ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol - 07 Ağustos 2017 18:53
Antalyaspor, Djourou ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Antalyaspor, düzenlediği törende yeni transferi Johan Djourou'yu renklerine bağladı.

Atilla Konuk Tesisleri'ndeki törende 30 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı İsviçre milli takımın defans oyuncusu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Törende konuşma yapan Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Arsenal'dan futbol hayatına başlayan Fildişi Sahili asıllı İsviçre milli takım oyuncunun Hamburg serüveninin ardından Antalyaspor'a imza attığını söyledi. 30 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getiren Öz, başarı diledi.

Johan Djourou, transfer sürecinin çok hızlı ve güzel geliştiğini başkan Ali Şafak Öztürk ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini anlattı. Öztürk'ün kendisini ikna ettiğini vurgulayan Öztürk, başarılı olmak istediğini belirtti. Gazetecilerin Trabzonspor'un da kendisiyle ilgilendiği hakkında soruya Johan Djourou, "Farklı takımlardan teklif geldi çok iddialar da yer aldı. İddialara gerçeği yansıtmıyor. Trabzon'dan resmi teklif geldi mi, hatırlamıyorum. kalbimim sesini dinleyip Antalyaspor'a geldim" dedi.

Geçen sezon sakatlık sorunu yaşadığı hakkında soruya ise Johan Djourou, "Benim önemli bir sakatlığım yoktu. Sadece oynadığım kulüpte teknik ekiple yaşadığım sorunlar nedeniyle takımla birlikte maçlara çıkamadım. Son bir kaç ay içerisinde milli takım maçlarında yer aldım bu da sakat olmadığımın göstergesi" diye konuştu.

Antalyaspor transfer döneminde Djourou Boffin, Maicon, Aydın, Menez, Musa Nizam transfer etti. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme imzaladı.

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KAYNAK: DHA
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