Antalyaspor 3-1 Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta açılış maçında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Futbol - 22.12.2017 21:56
Antalyaspor 3-1 Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın açılış maçında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Antalya derbisinde kazanan 3-1’lik skorla ev sahibi Antalyaspor olurken beş haftalık galibiyet hasretini de gidermiş oldu. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor’un üç puan hasreti ise beş maça çıktı.

Ev sahibi ilk yarıyı galibiyetle noktalarken üç puanı getiren golleri Emre Güral (32 ve 84) ve Deniz Kadah (51) kaydederken konuk ekibin tek golü yıldız golcü Vagner Love’dan (21) geldi. Love takımını öne geçirse de Antalya geri dönmeyi başardı ve puanını 17 yaparak maç fazlasıyla kendisini düşme hattının üstüne, 14. sıraya attı. Alanyaspor ise ilk devreyi 18 puanla 13. sırada noktaladı.
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