Annesiyle arası açıldı!

TMZ, geçtiğimiz hafta Selena Gomez ile annesinin, şarkıcının Justin Beiber ile barışmasıyla ilgili hararetli bir kavgaya tutuştuğunu hatta bu kavganın üstüne Selena Gomez’in annesinin hastaneye kaldırıldığını yazdı.
Selena Gomez’e çok yakın bir kaynak, “Selena’nın ailesi Justin Beiber’ı asla affetmeyecek. 2014 yılında Selena Gomez Justin Beiber ayrılığı yüzünden çok kötü şeyler yaşadı. Bu yüzden Selena’nın ailesi ne Justin Beiber ile ilgili bir şey görmek istiyor ne de duymak” diye açıklamada bulundu.
Amerikan magazin dergisi People’a konuşan bir diğer kaynak ise Selena Gomez’in annesinin hastaneye kaldırılmasının sebebinin Justin Beiber ile alakalı kavga olmadığını, Mandy’nin son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı kendi isteğiyle hastaneye gittiğini söyledi.
Olaylar konuşulurken görüntülenen Gomez'in de suratından düşen bin parçaydı. Gomez pilates çıkışı tek kelime etmeden apar topar arabasına binip gitti.