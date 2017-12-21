Annesiyle arası açıldı!

Selena Gomez, Justin Bieber ile barışınca annesini instagramdan takibi bıraktı.

Dünya Magazin - 21.12.2017 12:34
Annesiyle arası açıldı!
2014 yılında Justin Bieber ile yollarını ayıran Selena Gomez, zor zamanlar geçirmişti. Ailesinin her zaman yanında olduğunu belirten Gomez 13 Reason Why dizisi için yaptığı bir konuşmada "İnsanlar çok kötü olabiliyor, ailem yanımda olmasaydı şuan burada olamayabilirim." demişti. Dünyaca ünlü Selena Gomez, Justin Bieber ile yeniden barışarak magazin basınını şoke soktu. Bu barışmaya Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey hiç sıcak bakmıyor. Amerikan basınına göre anne-kız birbirlerini instagramdan takibi bıraktı.


TMZ, geçtiğimiz hafta Selena Gomez ile annesinin, şarkıcının Justin Beiber ile barışmasıyla ilgili hararetli bir kavgaya tutuştuğunu hatta bu kavganın üstüne Selena Gomez’in annesinin hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Selena Gomez’e çok yakın bir kaynak, “Selena’nın ailesi Justin Beiber’ı asla affetmeyecek. 2014 yılında Selena Gomez Justin Beiber ayrılığı yüzünden çok kötü şeyler yaşadı. Bu yüzden Selena’nın ailesi ne Justin Beiber ile ilgili bir şey görmek istiyor ne de duymak” diye açıklamada bulundu.

Amerikan magazin dergisi People’a konuşan bir diğer kaynak ise Selena Gomez’in annesinin hastaneye kaldırılmasının sebebinin Justin Beiber ile alakalı kavga olmadığını, Mandy’nin son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı kendi isteğiyle hastaneye gittiğini söyledi.

Olaylar konuşulurken görüntülenen Gomez'in de suratından düşen bin parçaydı. Gomez pilates çıkışı tek kelime etmeden apar topar arabasına binip gitti.
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