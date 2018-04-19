Annesini giyinik görmek istiyor!

Instagram'da seksi paylaşımlar yapan İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'e, 15 yaşındaki Damian'dan tepki geldi.

Magazin - 19.04.2018 17:25
Annesini giyinik görmek istiyor!
51 yaşındaki model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin oğlu annesiyle ilgili şakalara göğüs germekte zorlandığını belirtti.


Elizabeth Hurley'nin Instagram'da paylaştığı cesur fotoğrafları nedeniyle arkadaşları tarafından dalga geçilen Damian, annesinin bu paylaşımlara son vermesini ve artık giyinik pozlar paylaşmasını istedi.


Instagram paylaşımlarına bakılacak olursa Hurley, oğlunun ricasını ciddiye almıyor. Hatta kendi yaşındaki bakımsız kadınları oğluna göstererek "Böyle görünsem daha mı iyi?" diye sorduğu söyleniyor.


Oyunculuk ve modelliğin yanında bikini tasarımları da yapan Elizabeth Hurley'nin, 'giyinik' pozlar paylaşıp paylaşmayacağı şimdiden takipçilerinin merak konusu oldu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Seren Serengil ve Yaşar İpek neden ayrıldı? Seren Serengil ve Yaşar İpek neden ayrıldı?
Sinan Akçıl'dan moral desteği! Sinan Akçıl'dan moral desteği!
Spor yaparken kasık ağrısına dikkat! Spor yaparken kasık ağrısına dikkat!
Ayrılık iddialarına ilk yalanlama Kerem Bürsin'den geldi! Ayrılık iddialarına ilk yalanlama Kerem ...
Tuba Ünsal sosyal medyayı salladı! Tuba Ünsal sosyal medyayı salladı!
Bülent Şakrak aşk dolu paylaşım! Bülent Şakrak aşk dolu paylaşım!
Gülümsemek ilişkiyi kurtarır mı? Gülümsemek ilişkiyi kurtarır mı?
Şok sözler! "Caner görürse boşanır!" Şok sözler! "Caner görürse boşanır!"
Hafta sonu modası pijama partileri! Hafta sonu modası pijama partileri!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!