Annesini giyinik görmek istiyor!

Magazin - 19.04.2018 17:25

51 yaşındaki model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin oğlu annesiyle ilgili şakalara göğüs germekte zorlandığını belirtti.Elizabeth Hurley'nin Instagram'da paylaştığı cesur fotoğrafları nedeniyle arkadaşları tarafından dalga geçilen Damian, annesinin bu paylaşımlara son vermesini ve artık giyinik pozlar paylaşmasını istedi.Instagram paylaşımlarına bakılacak olursa Hurley, oğlunun ricasını ciddiye almıyor. Hatta kendi yaşındaki bakımsız kadınları oğluna göstererek "Böyle görünsem daha mı iyi?" diye sorduğu söyleniyor.Oyunculuk ve modelliğin yanında bikini tasarımları da yapan Elizabeth Hurley'nin, 'giyinik' pozlar paylaşıp paylaşmayacağı şimdiden takipçilerinin merak konusu oldu.