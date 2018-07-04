Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!
'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ile yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Uzerli, bu defa günlük halini gösteren bir paylaşımda bulundu.
Magazin - 04.07.2018 11:47
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, 'Tükenmişlik Sendromu'na yakalanarak Almanya'ya yerleşmişti. Uzerli, 4 yaşındaki kızı Lara'yı tek başına büyütüyor. Oyuncu, kızı ile keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Meryem Uzerli, bu kez alışılagelmiş görüntüsünün çok uzağında bir paylaşıma imza attı. Güzel oyuncu, zaman zaman kızıyla birlikte çektiği benzer kareler paylaşsa da bu defa öncekilerden çok daha salaş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Uzerli, bu paylaşımına 'ev kadını' ve 'anne' etiketlerini ekledi.
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