Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!

'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ile yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Uzerli, bu defa günlük halini gösteren bir paylaşımda bulundu.

Magazin - 04.07.2018 11:47
Anne ve ev kadını Meryem Uzerli!
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, 'Tükenmişlik Sendromu'na yakalanarak Almanya'ya yerleşmişti. Uzerli, 4 yaşındaki kızı Lara'yı tek başına büyütüyor. Oyuncu, kızı ile keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Meryem Uzerli, bu kez alışılagelmiş görüntüsünün çok uzağında bir paylaşıma imza attı. Güzel oyuncu, zaman zaman kızıyla birlikte çektiği benzer kareler paylaşsa da bu defa öncekilerden çok daha salaş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Uzerli, bu paylaşımına 'ev kadını' ve 'anne' etiketlerini ekledi.


Meryem Uzerli'nin yeni imajı!

Meryem Uzerli'nin yeni imajı!



Meryem Uzerli'nin selülitleri ortaya çıktı!

Meryem Uzerli'nin selülitleri ortaya çıktı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Meryem Uzerli

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Ünlülerin uyuşturucu davasında karar verildi! Ünlülerin uyuşturucu davasında karar verildi!
Özge Ulusoy'dan 'yampirik' şakası! Özge Ulusoy'dan 'yampirik' şakası!
Büşra Develi, Burak Deniz ile ilgili soruları duyunca kaçtı! Büşra Develi, Burak Deniz ile ilgili ...
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Dostlarıyla beraber İftar yaptı! Dostlarıyla beraber İftar yaptı!
Hülya Avşar'ın 'Selfi'si! Hülya Avşar'ın 'Selfi'si!
Edis sahnede gözyaşlarını tutamadı! Edis sahnede gözyaşlarını tutamadı!
Ezgi Baylar da Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia etti! Ezgi Baylar da Talat Bulut'un tacizine ...
Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un listeleri belli oldu! Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un listeleri belli ...
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Merkez Bankası'ndan flaş açıklama!
Kate Moss'un göbek detoksu! Kate Moss'un göbek detoksu!
Birce Akalay soluğu tatilde aldı! Birce Akalay soluğu tatilde aldı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!