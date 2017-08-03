Anne sütünü besleyen gıda takviyesi!

Gebelik öncesi ve gebelikte bebeğin ve annenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, emzirme döneminde anne sütünü destekleyen, Avrupa'nın en iyi gıda takviyesi "Progeny F" artık Türkiye'de..

Sağlık - 03 Ağustos 2017 14:19

Bebeğin beyin gelişimi anne karnında başlıyor



Bebek anne rahmine düştüğü andan itibaren bebeğin beyin ve zeka gelişimi annenin beslenmesiyle doğru oranda ilerliyor. Unutmayın, siz ne yerseniz bebeğiniz de onunla besleniyor. Bu sebeple hamileliğiniz boyunca sürdüreceğiniz beslenme tarzınız, alacağınız ek vitamin ve mineraller miniğinizin gelişiminde doğrudan etkili.

Hamileliğiniz boyunca almanız gereken besin değerleri arasında folik asit, kalsiyum, çinko, B grubu vitaminler, D vitamini, demir ve omega 3 en önemlileri. Ayrıca enerji üretimi için L-karnitin; bağışıklık sistemi, göz ve cilt sağlığı için de antioksidan etki gösteren vitamin ve mineralleri kullanabilirisiniz. Hamilelik sürecinden sonra da beyin sağlığını korumak ve bebeğinizin gelişimini desteklemek için omega 3 ve diğer vitamin-mineral desteklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.



Hamile kalmadan üç ay önce depoları doldurmaya başlayın!



Omega 3 yağ asitleri vücut için oldukça gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. En çok balık, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler ve keten tohumunda bulunuyor. Besinlerle alınamadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda dışardan takviye ile de alınabilir. Hamilelikte omega-3 kullanımı özellikle bebeğin hem zihinsel hem de motor fonksiyonlarının gelişimi açısından rolü büyüktür. Bu nedenle hamilelik döneminde doktor önerisiyle kullanılan vitaminlere ek olarak omega-3 alınması da tavsiye ediliyor.



Özellikle planlı gebeliklerde, hamilelik öncesinden başlayarak anne vücudunda belli bir miktar omega-3 yağının depolanması doktorlarca öneriliyor. Bu faydalı yağ asidi sağlıklı bir hamilelik geçirmenize yardımcı olurken aynı zamanda prematüre doğum riskini ve halk arasında lohusalık humması olarak bilinen doğum sonrası depresyonuna karşı kalkan oluşturuyor.



L-karnitin (gizli yardımcı)



L-karnitin, enerji metabolizmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yağ asitlerini, mitokondriye (her hücrenin "santrallerine") aktarır, böylece yağ asitleri enerjiyi üretmeye hazır olur. Böylece L-karnitin, yağın enerjiye dönüştürülmesini sağlar. Buna ek olarak, L-karnitin karaciğerin detoksifikasyonunda ve eksojen maddelerin atılmasında önemli bir rol oynamaktadır. L-karnitin esasen kuzu ve sığır eti tüketimi ve kanatlı hayvanların tüketilemsi ile bir miktar emilir. Buna karşılık vejetaryen yiyecekler çok az miktarda L-karnitin içerir. Alınan Omega 3‘ten tam olarak faydalanılabilmesi için L-karnitin ile beraber alınması etkiyi maksimize edecektir.



Omega 3’ün anne ve bebek için faydaları



Omega 3; bebeğinizin beyin ve göz fonksiyonlarının gelişiminde önemli bir rolü vardır.



Omega 3; gebelikte yaşanabilecek yüksek tansiyon ve gebelik zehirlenmesi gibi oluşabilecek ciddi rahatsızlıkları önlediği bilinmektedir.



Omega 3; erken doğum riskini aza indirir.



Omega 3; sizi doğum sonrası depresyonundan uzak tutmaya yardımcı olur.



Omega 3; doğum sonrası daha fazla uyku demektir. Hamileliği boyunca yeterli miktarda Omega 3 tüketen anne adaylarının daha az uyku sorunu yaşadığı, bebeklerin uykuya daha rahat daldığı gözlemlenmiştir.



Omega 3; kız çocuklarını meme kanserinden, erkek çocukları prostat kanserinden korur. Hamilelik boyunca alınan Omega 3 takviyeleri, kız çocuklarda meme kanseri görülme riskini, erkek çocuklarda ise prostat kanseri riskini azaltır.



Omega 3; bebeğin normal kiloda doğmasına yardım eder.



Hamilelikte omega 3 kullanmanın yararları

Tansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.



Kolesterol dengesini sağlanması ve damar sertliği gibi durumları azaltır.



Kalp krizi ve inme riskini düşürür.



Beyin sağlığını destekler.



Bebeğin beyin ve göz gelişimini sağlar.



Omega 3 doğumdan sonra da bırakılmamalı!



Hamileliğiniz boyunca düzenli kullandığınız Omega 3, emzirme döneminde de sizin en büyük yardımcılarınızdan biri olacağını unutmayın. Sağlıkla işleyen bir beden ve ruh sağlığı için düzenli ve yeterli miktarda doktorunuzun önerdiği miktarda omega 3 kullanmaya devam edin.



Hamile kalmayı planlayan her kadının gebelik öncesinden başlayarak emzirmenin sonuna kadar Progeny F almasının sekiz nedeni:



1-Sağlıklı bir gebeliği desteklemek için Folik asit seviyeleri optimal düzeyde olmalıdır. Gebeliğin ikinci ve üçüncü haftalarındaki düşük folat seviyeleri, doğmamış çocuğun nöral tüp defekti riski ile ilişkilidir. Gebelik öncesinde Progeny M kullanımı folik asit seviyelerini optimal düzeye getirir.



2-Enerji üretiminde önemli bir aminoasit olan Karnitin içermektedir.



3-İçeriğinde bulunan 550 mg omega-3 yağ asitleri (DHA, EPA) bebeğin hamilelikte ve emzirme boyunca gelişmesini desteklemek için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri ayrıca sağlıklı gözlerin gelişimine yardımcı olur.



4-Serbest radikal hasarına karşı koruyacak güçlü bir doğal antioksidan olan 50mg Citrus Bioflavonoid içerir.



5-Göz sağlığı ve serbest radikallere karşı koruma için gerekli olan 2,000 mikrogram beta-karoten içerir.



6- En son bilimsel çalışmalara göre önerilen günlük doz olan 20 mikrogram D vitamini içerir. D vitamini beslenmeden genellikle bağımsızdır ve sadece güneş ışığına maruz kaldıktan sonra ciltten emilim ile oluşur.



7-Progeny F; Folik asit, biyotin, çinko, demir ve bakırın yanı sıra birçok yüksek doza sahip doğal vitamin, mineral ve eser element içeren kapsamlı bir ortomoleküler formüle sahiptir. Bunlar bağışıklık sistemi, sinirler, cilt ve saç büyümesi için gereklidir.



8-Koruyucu, glüten, laktoz, şeker ve suni tatlandırıcılar içermez. Optimum hijyen için ayrı ayrı paketlenmiş kapsüller halinde sunulmaktadır.

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