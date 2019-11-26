Anne dizisine Latin Amerika'dan ödül!

Med Yapım – MF Yapım ortak yapımı olan, başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve küçük yıldız Beren Gökyıldız’ın paylaştığı Anne dizisi ülkemizde yayınlandığı dönemde gönüllerde taht kurmuştu. Dizinin başarısı ülke sınırlarını da aşarak Latin Amerika’ ya kadar yayıldı. Mip Cancun çerçevesinde Reed Midem ile ortaklaşa düzenlenen PRODU ödül töreninde Latin Amerika’nın en iyileri ödüllerini alırken, en iyi yabancı drama dizisi ödülü Anne dizisinin oldu.Meksika’nın Cancun şehrinde düzenlenen Mip Cancun fuarı; tüm dünyadan TV sektörü oyuncularının bir araya geldiği en önemli Latin Amerika TV fuarı etkinliğidir.Med Yapım – MF Yapım ortak yapımı dizinin yapımcılığını Faruk Bayhan ile birlikte üstlenen Fatih Aksoy "Daha önce Anne dizisiyle Japonya’ da en iyi yabancı drama dizisi ödülü almıştık. Bu, Anne dizisinin kazandığı 2. uluslararası ödül oldu. Bu ödül bizi gururlandırdı. Ama önemli olan Türk dizilerinin hem Latin Amerika’da hem de tüm dünyada başarısını devam ettirmesidir.’’ dedi.Dizinin yurt dışı satışını yapan Global Agency CEO’su İzzet Pinto da konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Anne, son yıllarda şirket olarak en büyük başarıyı sağladığımız dizi oldu. Yayınlandığı ülkelerde prime time'da birinciliğe ulaştı. Latin Amerika dizi ihracatı açısından Türkiye için en önemli bölge haline geldi. Anne dizisinin aldığı bu ödül, bizi daha çok dizi ve program formatını ihraç etme konusunda motive ediyor. Türk dizilerinin dünyaya duyurulmasında görev alarak Türkiye’nin kültürel tanıtımına katkı yapmaktan onur duyuyoruz.’’