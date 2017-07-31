Anne adaylarına uyku tüyoları

Hamilelik dönemi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle de yaz sıcaklarında yaşanan uyku problemleri bu zorlukların başında geliyor. Anne adaylarının yaz sıcaklarında nelere dikkat etmesi gerektiğini Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir anlattı…

Gecce Kadın - 31 Temmuz 2017 10:48

Hamilelik döneminde sağlıklı ve uzun bir uyku için diyetinizden kola, kahve ve çay gibi içecekleri çıkarın.



Gündüz saatlerinde bol bol sağlıklı sıvılar alın, uyumadan iki saat önce sıvı tüketmeyin ve ağır yemeklerden kaçının.

Bulantılar için yatmadan önce kraker yemek faydalı olacaktır.



Düzenli egzersiz yapın. Ancak yatmaya yakın zamanlarda egzersiz yapmayı bırakın.



Yatağa gitmeden önce ılık duş almak sizi çok rahatlatacaktır.



Aynı zamanda süt içmek de iyi bir uyku için yardımcı olur.



Yaz sıcaklarında ferahlamak için eğer bulantınız yoksa dondurmadan da yararlanabilirsiniz.



Geceleri sık sık bacak krampları ile uyanıyorsanız, doktorunuz ile kalsiyum ilaçları alıp alamayacağınızı konuşun.

Sinek ilaçlarını odanızda başucunuzdaki prize değil, ayak ucuna veya uzak bir yere takmaya özen gösterin.



Yatak odanızda internet modemi bulunmasın, telefonu yatmadan yarım saat önce bırakın, telefon baş ucunuzda uyumayın.



Gebelik döneminde yatağınız sert olmalıdır.



Gebeliğin ilerleyen haftalarında sırt üstü ve yüz üstü yatmakta zorlanabilirsiniz. Sol tarafa yatarak dizleri kıvırmak ve bacakların arasına yastık koymak size ve bebeğinize en iyi yatış pozisyonunu verecektir. Bu yatış şekli plasentaya en uygun şekilde beslenme imkanı sağlamaktadır ve böbreğin rahat çalışmasını sağlar ve vücutta özellikle eller ve dizlerde oluşabilecek ödemi azaltır.



Sırtüstü yatmak gebelikte uygun bir pozisyon değildir. Rahimin sırtınıza yapacağı ağırlık ağrılara sebep olabilir, bağırsakların damarlara uygulayacağı baskı kan akımında sıkıntılara ve hemoroide sebep olabilmektedir.



Aynı zamanda yüzüstü yatmak da rahime ve bebeğe baskı uygulayacağı için uygun değildir. Ayrıca erken doğum tehdidi veya plasenta yetmezliğinin olduğu durumlarda, anne adayının gündüzleri de istirahat etmesi gerekebilir. Bu tip istirahatlerde anne adayının sol tarafının üzerine yatması önerilir.



Rahat bir uyku için gebelik yastığı kullanmak faydalı olabilir. Bu yatış şekline zamanla alışabilirsiniz ve uyku sırasında pozisyonunuzu değiştirseniz bile endişelenmeden sol tarafınıza dönerek uygun şekilde uyumaya devam edebilirsiniz.



Evdeki sizi rahat ettiren yastıkları her yerde kullanın. İsterseniz dizlerinizin arasına, isterseniz belinize, isterseniz de başınızın altına koyun.

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