Anket sonuçlandı: İşte en yakışıklı jön!

GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "En yakışıklı jön kim?" diye sordu. Yapılan ankette kullanılan toplam oyların %39,1'ini alan Akın Akınözü birinci oldu. Onu %17,2 ile Burak Özçivit takip etti. Can Yaman ise %8,6 üçüncü sırada yer aldı.ATV'de yayınlanan 'Hercai' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Akın Akınözü son dönemde genç kızların gözdesi oldu. Dizide 'Miran' karakterini canlandıran oyuncu, seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı.1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınözü, Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math bölümünde eğitimini bitirdikten sonra oyunculuk üzerine eğitim aldı. İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde ekran karşısına çıktı. Ardından da Arkadaşlar dizisinde boy gösterdi. Sırasıyla Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem isimli dizilerde de rol aldıktan sonra Hercai'de Miran Aslanbey karakterini canlandırmaya başladı.Bu rol Akın Akınözü'nün hayatını değiştirdi. Partneri Ebru Şahin'le uyumu beğeni topladı ve birden Türkiye'nin en gözde oyuncuları arasına girdi.