Gecce.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Bir an önce başlasın dediğiniz dizi hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten kullanılan toplam oyun %37,5 alan 'Sefirif Kızı' birinci olarak en merakla beklenen dizi oldu. İkinci sırada ise %26,1'lık oy ile geçtiğimiz gün seyirciyle buluşan 'Azize' yer aldı. Anketin üçüncü sırasındaki dizi %18,3 ile 'Evim' oldu.
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Anket sonuçladı: İşte "Bir an önce başlasın" dediğiniz dizi!
Gecce.com yaptığı anketlerle gündem yaratmaya devam ediyor.
21.11.2019 13:09 Dizi Galeri