Anket sonuçladı: İşte "Bir an önce başlasın" dediğiniz dizi!

Gecce.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Bir an önce başlasın dediğiniz dizi hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten kullanılan toplam oyun %37,5 alan 'Sefirif Kızı' birinci olarak en merakla beklenen dizi oldu. İkinci sırada ise %26,1'lık oy ile geçtiğimiz gün seyirciyle buluşan 'Azize' yer aldı. Anketin üçüncü sırasındaki dizi %18,3 ile 'Evim' oldu.