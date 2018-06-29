Anastacia: "Bodrum'da gün batımına aşık oldum!"

Pop dünyasının efsanevi kadın vokallerinden Anastacia, dünya turnesi kapsamında önceki gün Yalıkavak Marina'nın sezon açılışında konser verdi.

Magazin - 29.06.2018 14:49
Anastacia: "Bodrum'da gün batımına aşık oldum!"
Yedinci albümü 'Evolution' kapsamında Türkiye'ye ilk kez gelen Anastacia, 3 bin 500 kişi kapasiteli Yalıkavak Marina konser alanını doldurdu. Amerikalı şarkıcı, güçlü sesiyle olduğu kadar samimi tavırları ve güzelliğiyle de herkesin beğenisini kazandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Anastacia, "Daha önce İstanbul'a gelmiştim ama Bodrum çok farklı. Konser öncesi günbatımını izledim ve manzaraya aşık oldum. Kesinlikle yeniden geleceğim" dedi

Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti de Anastacia konserini izleyenler arasındaydı.
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