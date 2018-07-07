Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

Mesut Özil’in Amine Gülşe için düğün öncesi İstanbul’dan 15 milyon TL’ye ev aldığı ileri sürüldü.

Magazin - 07.07.2018 11:55
Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!
Arsenal'ın yıldız oyuncusu Mesut Özil'in, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Amine Gülşe için, İstanbul'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı iddia edildi.

Amine Gülşe:

Amine Gülşe: "En güzel hediye evlilik cüzdanı"



Hayatlarını birleştirdikten sonra ağırlıklı olarak Londra'da yaşayacak çift, İstanbul'a geldiklerinde Mesut Özil'in Çubuklu Vadi Evleri'nden satın aldığı villada kalacak. 25 yaşındaki oyuncu, evlendikten sonra seti olduğu dönemlerde de Türkiye'ye gelerek burada yaşayacak.

Mesut Özil, en seksi erkekler listesine girdi!

Mesut Özil, en seksi erkekler listesine girdi!



29 yaşındaki Mesut Özil'in, müstakbel nişanlısının seti olduğu zamanlarda rahat edebilmesi için ve güvenlik açısından burayı tercih ettiği öğrenildi.

Alaçatı’dan 1 milyon euro’ya ev aldı!

Alaçatı’dan 1 milyon euro’ya ev aldı!



Amine Gülşe ile Mesut Özil çifti, böylece Arda Turan, Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan'a da komşu olacak.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Yasak Elma izleyicilerinden tavsiyeler! Yasak Elma izleyicilerinden tavsiyeler!
Ezgi Baylar da Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia etti! Ezgi Baylar da Talat Bulut'un tacizine ...
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (19.04.2018) Reytinglerin galibi hangisi oldu? ...
Survivor'da sürpriz evlilik teklifi! Survivor'da sürpriz evlilik teklifi!
Hande Ataizi: "Beni de taciz etmişti!" Hande Ataizi: "Beni de taciz etmişti!"
Yasemin Özilhan: "Oyunculuğu özlüyorum ama..." Yasemin Özilhan: "Oyunculuğu özlüyorum ...
İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi! İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi!
Berna Laçin hakkında soruşturma! Berna Laçin hakkında soruşturma!
Hande Erçel menajerini değiştirdi! Hande Erçel menajerini değiştirdi!
Gün içerisinde tüketilmemesi gereken besinler... Gün içerisinde tüketilmemesi gereken ...
Çiğdem Batur'a evlilik sorulunca... Çiğdem Batur'a evlilik sorulunca...
250 bin liralık tektaşını gösterdi! 250 bin liralık tektaşını gösterdi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Büşra Develi'den 'aşk' iddialarına yanıt!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!