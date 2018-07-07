Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

Magazin - 07.07.2018 11:55

Amine Gülşe: "En güzel hediye evlilik cüzdanı"

Mesut Özil, en seksi erkekler listesine girdi!

Alaçatı’dan 1 milyon euro’ya ev aldı!

Arsenal'ın yıldız oyuncusu Mesut Özil'in, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Amine Gülşe için, İstanbul'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı iddia edildi.Hayatlarını birleştirdikten sonra ağırlıklı olarak Londra'da yaşayacak çift, İstanbul'a geldiklerinde Mesut Özil'in Çubuklu Vadi Evleri'nden satın aldığı villada kalacak. 25 yaşındaki oyuncu, evlendikten sonra seti olduğu dönemlerde de Türkiye'ye gelerek burada yaşayacak.29 yaşındaki Mesut Özil'in, müstakbel nişanlısının seti olduğu zamanlarda rahat edebilmesi için ve güvenlik açısından burayı tercih ettiği öğrenildi.Amine Gülşe ile Mesut Özil çifti, böylece Arda Turan, Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan'a da komşu olacak.