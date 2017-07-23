Amine Gülşe'nin düğün heyecanı!

Magazin - 24.07.2017 06:00

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'ye İngiliz takımı Arsenal'da top koşturan sevgilisi Mesut Özil bin adet kırmızı gül yollayıp 200 bin liralık tektaş yüzükle evlenme teklifi etmişti. Ardından da Almanya'da ailesiyle tanıştırmıştı.Posta'nın haberine göre, sevgililer düğün hazırlığına başlamış. Amine Gülşe yakın arkadaşı modacı Bağzıbağlı ile görüşüp gelinlik için ön çalışma istemiş.