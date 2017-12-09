Amine Gülşe'den kardeşine büyük jest

Dedikodu - 10.12.2017 05:00

Çifte düğün yapacaklar!

Fotoğraftaki küçük kızı tanıdınız mı?

Mesut Özil'le evlilik hazırlıkları yapan Amine Gülşe, önce kardeşini 'ev'lendirdi. Bir ayakkabı markasının reklamlarında oynayan güzel oyuncu, buradan kazandığı parayla kardeşi Şahan'a ev aldı.Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sevgilisi Stefanie Duarte ile evlilik hazırlıkları yapan kardeşine İsveç'ten 150 bin dolara (yaklaşık 600 bin TL) mütevazı bir villa alan Amine Gülşe, vefalı bir abla olduğunu gözler önüne serdi.Bu arada Şahan Gülşe ile Mesut Özil de oldukça iyi anlaşıyor. (Kaynak: takvim.com.tr)