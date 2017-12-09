Amine Gülşe'den kardeşine büyük jest
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile aşk yaşayan Amine Gülşe, kardeşine ev aldı. Güzel oyuncu, İsveç'teki villa için yaklaşık 600 bin TL ödedi.
Dedikodu - 10.12.2017 05:00
Mesut Özil'le evlilik hazırlıkları yapan Amine Gülşe, önce kardeşini 'ev'lendirdi. Bir ayakkabı markasının reklamlarında oynayan güzel oyuncu, buradan kazandığı parayla kardeşi Şahan'a ev aldı.
Çifte düğün yapacaklar!
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sevgilisi Stefanie Duarte ile evlilik hazırlıkları yapan kardeşine İsveç'ten 150 bin dolara (yaklaşık 600 bin TL) mütevazı bir villa alan Amine Gülşe, vefalı bir abla olduğunu gözler önüne serdi.
Fotoğraftaki küçük kızı tanıdınız mı?
Bu arada Şahan Gülşe ile Mesut Özil de oldukça iyi anlaşıyor. (Kaynak: takvim.com.tr)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.