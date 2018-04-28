Amine Gülşe: Öleceğim günü bilseydim...
Bilinmeyenlerini anlatan Amine Gülşe "Öleceğiniz günü bilseydiniz ne yapardınız?" sorusuna cevap verdi.
Magazin - 29.04.2018 03:45
İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil'le aşk yaşayan oyuncu Amine Gülşe bilinmeyenleri anlattı. Güzel yıldız verdiği röportajda kendisine sorulan "Öleceğiniz günü bilseydiniz ne yapardınız?" sorusuna da cevap verdi. Amine Gülşe, "Hiçbir şey. Allah’ın bana yazdığı bu deyip, hayatımı olduğu gibi dolu dolu yaşardım" dedi. Amine Gülşe en sevdiğini sözün “Ne mutlu Türküm diyene” olduğunu belirterek vücuduna dövmesini yaptırdığını itiraf etti.
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