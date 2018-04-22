Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı!

“Kurt Seyit ve Şura” dizisinin Netflix’te yayınlanması, Kıvanç Tatlıtuğ’a Amerika’da geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Çeşitli eyaletlerden bir araya gelen işkadınları, yakışıklı oyuncu için bir web sitesi bile açtı!

Magazin - 22.04.2018 10:47
Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolü Farah Zeynep Abdullah’la paylaştığı “Kurt Seyit ve Şura” 2014 yılında yayınlanmış, ancak dizi beklenen reytingleri yakalayamamıştı. Nermin Bezmen’in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi, 4 yıl sonra Tatlıtuğ’un Amerika’da keşfedilmesini sağladı. Dizinin Netflix’te yayınlanmaya başlamasının ardından oyuncu, ülkede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Amerika’nın çeşitli eyaletlerinden 10 işkadını, Tatlıtuğ için bir internet sitesi açtı. www.kivancnorthamerica.com sitesinde ünlü oyuncuyla ilgili haberler paylaşan hayranları, çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Geçen ay New Jersey’de düzenlenen etkinlikte de Nermin Bezmen ve Tolga Savacı ağırlandı. Kıvanç Tatlıtuğ da geçen yıl Orlando’da hayranlarıyla bir araya gelmişti. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

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