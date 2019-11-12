Amerika turnesi öncesi Kapalıçarşı'da...

Geçtiğimiz yaz dünyanın en önde gelen isimlerinin konserlerine ev sahipliği yapan Amsterdam’ın dünyaca ünlü konser salonu Concertgebouw’da biletleri günler öncesinden tükenen bir konser veren Zara, Halk Müziği, Sanat Müziği, Klasik Müzik, Pop ve Yabancı şarkılara yer verdiği geniş repertuarı ile dünyanın farklı noktalarındaki müzikseverleri büyülemeye devam ediyor.Önümüzdeki ay Amerika‘da arka arkaya 6 ayrı şehirde konserler vermeye hazırlanan Zara, Amerika seyahati öncesi oradaki müzisyen dostlarına ve organizasyon ekiplerine Eminönü, Beyazıt, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı’ya giderek özel hediyeler seçti. Zara'nın dostlarına en özel hediyesi dünyada "Turkish Delight" olarak bilinen, bazı yabancı film ve şarkılarda sözü geçen Türk lokumu olacak.Eminönü, Beyazıt, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı'da geçirdiği günü sosyal medya hesabından ‘Harika bir gezi yaptım…’ diye paylaşan Zara onlarca beğeni ve yorum aldı.