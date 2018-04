Amazon'u yeni rakibi Chrome!

E-ticaret devi olan Amazon şimdi de internet tarayıcısı çıkardı ve Chrome'a rakip oldu.

Teknoloji - 24.04.2018 14:22

Amazon'un Android işletim sistemli cihazlar için çıkardığı "Internet: fast, lite, and private" isimli internet tarayıcısı 2MB boyutu ve gizliliği ile sunuyor. Gizli sekmeler ve otomatik tam ekran gibi özelliklerin bulunduğu tarayıcı, daha çok internet hızı yavaş olan ülkeler için oluşturulmuş.



Google'da geçtiğimiz aylarda buna benzer Android Go isimli uygulamasını düşük donanımlı telefonlar için öne çıkarmıştı. Internet: fast, lite, and private'ı Android 5.0 ve üzeri işletim sürümüne sahip cihazlarda çalışan tarayıcı, şu an sadece Hindistan'da kullanıma açık durumda.

