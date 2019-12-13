Aman Reis Duymasın'a Berlin’de bol kahkahalı gala

Galada filmin tüm oyuncuları ve yönetmeni hazır bulundu. Filmi seyircilerle birlikte izleyen ekibe Berlin’liler yoğun ilgi gösterdi. Kahkahaların havada uçuştuğu gecede oyuncular toplu halde basının karşısına çıktılar ve soruları yanıtladılar.Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, Filmde konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarımdan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz” dedi.Filmin çekimler çok eğlenceli geçti. Bir ay boyunca film çekim mekanı Erdek’te çoluk çocuk hem film çektik hem de tatil yaptık dedi.Size özlediğiniz topraklardan selam getirdik. Alkışlayan elleriniz burayta kadar getiren ayaklarınız dert görmesin dedi.Bu coşkunuz heyecanınız bizi çok mutlu etti. Berlin’de bu kadar yoğun ilgiyler karşılaşacağımızı beklemiyordum dedi.Filmi sizlerle birlikte izlerken gösterdiğiniz reaksiyon attığınız kahkahalar ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Filmi beğenmenize ve ilginize çok sevindik. Kahkahanız eksik olmasın dedi.Aman Reis Duymasın 13 Aralık’ta Türkiye’de Sinemaseverlerle buluşacak.Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.