Alvaro Negredo, resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ta Negredo transferi resmi olarak bitti. Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, İspanya'ya giderek Valencia ve Negredo ile son pürüzleri giderdi ve süper yıldız Negredo'ya imzayı attırdı. Siyah-Beyazlı yönetim sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Alvaro negredo'nun transfer olduğunu açıkladı.

Futbol - 03 Ağustos 2017 00:18
Alvaro Negredo, resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ta Negredo transferi bitti. Dün akşam saatlerinde İspanya'ya uçan Umut Güner, Negredo ile prensip anlaşmasına vardı ve imzalar atıldı.

Menajer Ahmet Bulut'un Negredo ve Valencia ile pürüzleri gidermesinden hemen sonra Beşiktaş yöneticisi Umut Güner imzalar için İspanya'ya uçtu. Negredo ile bir araya gelen Umut Güner, yıldız forvete imzayı attırdı.

Yıllık 4.5 milyon euro
Alınan bilgiye göre Negredo ile 2+1 sözleşme yapılacak. Oyuncuya yıllık 4.5 milyon euro, kulübüne ise 2.5 milyon bonservis bedeli verilecek.

Umut Güner ve Negredo'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Video ile açıklandı
Beşiktaş, yıldız futbolcu Alvaro negredo'nun transfer olduğunu bir video yayınlayarak duyurdu. Quaresma, Pepe ve Negredo'nun yer aldığı videoda #ComeToBeşiktaş etiketi kullanıldı.
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