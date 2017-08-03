Alvaro Negredo İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın İspanya'nın Valencia takımından transferi Alvado Negredo İstanbul'a geldi.

Futbol - 03 Ağustos 2017 20:25

Yeşilköy Atatürk Havalimanına gelen yıldız oyuncuyu kalabalık bir taraftar topluluğu karşıladı. Tecrübeli futbolcuya Beşiktaş Kulübü yöneticileri Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşlik etti.



Atatürk Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Negredo, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, Beşiktaş atkısıyla poz verdi. Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek Alvaro Negredo, saat 12.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak.



DHA

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