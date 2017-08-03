Yeşilköy Atatürk Havalimanına gelen yıldız oyuncuyu kalabalık bir taraftar topluluğu karşıladı. Tecrübeli futbolcuya Beşiktaş Kulübü yöneticileri Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşlik etti.
Atatürk Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Negredo, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, Beşiktaş atkısıyla poz verdi. Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek Alvaro Negredo, saat 12.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak.
DHA
Alvaro Negredo İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın İspanya'nın Valencia takımından transferi Alvado Negredo İstanbul'a geldi.Futbol - 03 Ağustos 2017 20:25
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Alvaro Negredo, İstanbul, Beşiktaş
FUTBOL HABERLERİ
- Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz
- Futbol tarihinin en pahalı transferi Neymar oldu
- Rıza Çalımbay'dan Lucescu değerlendirmesi
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne 3. torbadan katılacak!
- Başakşehir 2- 0 Club Brugge
- Yeni Malatyaspor'da Aly Cissokho imzayı attı
- Totti'nin forması artık uzayda
- Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi
- Riad Bajic, Udinese'ye transfer oldu
- Ndiaye sağlık kontrolünden geçti