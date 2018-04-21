Altan Gördüm kafaları karıştırdı!

Magazin - 21.04.2018 11:52

Altan Gördüm iddialara cevap verdi!

Altan Gördüm ile meslektaşı Vahide Perçin, 22 yıllık evliliklerini Mart 2013'de sonlandırmıştı.Eski eşlerin 23 yaşındaki kızları Alize’nin ısrarı üzerine ikinci kez nikah masasına oturacakları söylenmişti. Ama Altan Gördüm bir kadın arkadaşıyla önceki akşam Rumelihisarı'nda bir balık restaurantındaydı.