Altan Gördüm kafaları karıştırdı!

Altan Gördüm dün bir arkadaşı ile Rumelihisarı'nda görüntülendi. İkili flaşlar patlayınca telaşa kapıldı.

Magazin - 21.04.2018 11:52
Altan Gördüm kafaları karıştırdı!
Altan Gördüm ile meslektaşı Vahide Perçin, 22 yıllık evliliklerini Mart 2013'de sonlandırmıştı.


Eski eşlerin 23 yaşındaki kızları Alize’nin ısrarı üzerine ikinci kez nikah masasına oturacakları söylenmişti. Ama Altan Gördüm bir kadın arkadaşıyla önceki akşam Rumelihisarı'nda bir balık restaurantındaydı.


Altan Gördüm iddialara cevap verdi!

Altan Gördüm iddialara cevap verdi!
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