Alper Potuk'u yakan kaçamak!

Tuvana Türkay-Alper Potuk ayrılığının altından ihanet çıktı. Yıldız futbolcunun kendisini aldattığını öğrenen güzel oyuncu, ilişkisini bitirdi.

Magazin - 12.12.2017 09:33
Alper Potuk'u yakan kaçamak!
‘SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ’
HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Fenerbahçeli Alper Potuk pazar günü sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı.

Alper Potuk'tan 'ayrılık' açıklaması!

Alper Potuk'tan 'ayrılık' açıklaması!



“Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık” şeklindeki açıklamanın altından ihanet çıktı!

Potuk, ilişkisi devam ederken bir güzelle kaçamak yaptı.

Tuvana Türkay ile Alper Potuk ayrıldı mı?

Tuvana Türkay ile Alper Potuk ayrıldı mı?




Perşembe günü sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen Türkay, ilişkisini bitirme kararı aldı. İki gün boyunca barışmak için her yolu deneyen yıldız futbolcu, sonuç alamayınca sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu. (Kaynak: haberturk.com)

Tuvana Türkay'a büyük şok!

Tuvana Türkay'a büyük şok!



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