Alper Potuk'u yakan kaçamak!

Magazin - 12.12.2017 09:33

Alper Potuk'tan 'ayrılık' açıklaması!

Tuvana Türkay ile Alper Potuk ayrıldı mı?

Tuvana Türkay'a büyük şok!

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Fenerbahçeli Alper Potuk pazar günü sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı.“Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık” şeklindeki açıklamanın altından ihanet çıktı!Potuk, ilişkisi devam ederken bir güzelle kaçamak yaptı.Perşembe günü sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen Türkay, ilişkisini bitirme kararı aldı. İki gün boyunca barışmak için her yolu deneyen yıldız futbolcu, sonuç alamayınca sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu. (Kaynak: haberturk.com)