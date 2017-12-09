Alper Potuk'tan 'ayrılık' açıklaması!

Magazin - 09.12.2017 17:55

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile Tuvana Türkay'ın ayrıldığı yönünde haberler basında yer almıştı. Sonrasında ise Tuvana Türkay yaptığı açıklamada, "'Alper ile ayrılmadık ben yeni bir diziye başladım, onun da maçları var çok sık dışarıda görünmüyoruz, her şey yolunda" demişti.Fakat Tuvana Türkay'ın aksine Alper Potuk ayrılık haberlerini doğruladı. Alper Potuk şu açıklamada bulundu: