Alp Kırşan'a eşinden romantik doğum günü kutlaması!

Zeynep Kırşan, eşi Alp Kırşan'ın doğum gününü kutladı. Yaptığı sosyal medya paylaşımı çok beğenildi.Ünlü oyuncu-sunucu Alp Kırşan, 40. yaşını kalabalık bir aile yemeğiyle kutladı.Zeynep Kırşan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun aşkım... Nice mutlu yaşların olsun hep birlikte sağlıkla, güzel günlerimiz olsun inşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyoruz." notunu düştü. Fotoğraf beğeni topladı.