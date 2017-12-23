Almanya'dan ev aldılar mı?

Burak Özçivit'in eşine sürpriz yaptığı ve Fahriye Evcen'e Almanya'dan ev aldığı yazılmıştı. Oyuncu bu haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Magazin - 24.12.2017 01:44
Almanya'dan ev aldılar mı?
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Birlikte tiyatro oyunu izleyen çift çıkışta muhabirlerler ayaküstü sohbet etti. Yeni yılda çocuk bekliyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık veren ikiliden Özçivit, Almanya’da ev aldığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Yakışıklı oyuncu, “Yurtdışında herhangi bir gayrimenkul almadım. Ayrıca, Fahriye için ‘fıtık oldu’ haberleri de gerçeği yansıtmıyor. Çok şükür, ikimizin de sağlığı yerinde” diye konuştu.

Burak Özçivit izdihamı!

Burak Özçivit izdihamı!



Burak Özçivit'in tercihi şaşırttı!

Burak Özçivit'in tercihi şaşırttı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...