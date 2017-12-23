Almanya'dan ev aldılar mı?

Magazin - 24.12.2017 01:44

Burak Özçivit izdihamı!

Burak Özçivit'in tercihi şaşırttı!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Birlikte tiyatro oyunu izleyen çift çıkışta muhabirlerler ayaküstü sohbet etti. Yeni yılda çocuk bekliyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık veren ikiliden Özçivit, Almanya’da ev aldığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Yakışıklı oyuncu, “Yurtdışında herhangi bir gayrimenkul almadım. Ayrıca, Fahriye için ‘fıtık oldu’ haberleri de gerçeği yansıtmıyor. Çok şükür, ikimizin de sağlığı yerinde” diye konuştu.