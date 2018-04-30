Alışveriş merkezinde izdiham!

Magazin gündemine çarpıcı açıklamalarıyla sık sık düşen Aleyna Tilki, konser öncesi bir kız arkadaşıyla beraber alışveriş yapmak için bir alışveriş merkezinde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Yoğun bir konser maratonunda olan Tilki, hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirmekten alışveriş yapmaya fırsat bulamadı.Ünlü şarkıcının yanına gelen bir grup öğrenci Aleyna Tilki'den kollarına imza atmasını istediler.