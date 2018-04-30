Magazin gündemine çarpıcı açıklamalarıyla sık sık düşen Aleyna Tilki, konser öncesi bir kız arkadaşıyla beraber alışveriş yapmak için bir alışveriş merkezinde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yoğun bir konser maratonunda olan Tilki, hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirmekten alışveriş yapmaya fırsat bulamadı.
Ünlü şarkıcının yanına gelen bir grup öğrenci Aleyna Tilki'den kollarına imza atmasını istediler.
Tilki, alışveriş merkezinde yaşadığı izdihamı sosyal medyadan böyle paylaştı:
Alışveriş merkezinde izdiham!
Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan genç şarkıcı Aleyna Tilki, alışveriş için gittiği bir alışveriş merkezinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca zor anlar yaşadı.
30.04.2018 06:00 Magazin