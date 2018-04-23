Alışveriş bağımlılığına dikkat!

Moraliniz bozukken sürekli alışveriş mi yapmak istiyorsunuz? Dikkat!

Moda - 23.04.2018 12:23
Alışveriş bağımlılığına dikkat!
Genel ihtiyaçlarının dışında gereksiz ve pahalı birçok ürün alma ve kendini durduramama eylemine 'alışveriş bağımlılığı' denir.

Alışveriş bağımlığının kesinlikle bir yaş kriteri yoktur. Ruhsal açıdan zayıf olan kişiler duygusal boşluklarını doldurmak için çareyi alışverişte bulurlar. Paralarının son kuruşuna kadar harcayarak rahatlayacaklarını sanırlar ancak eve gittiklerinde aslında aldıkları şeylere hiç ihtiyaçları olmadığını anlar ve pişman olurlar. Fakat biraz zaman sonra aynı duygu onları ele geçirir ve bir kaçış noktası olarak yine alışverişe sığınırlar.


TEDAVİ

Uzmanlar bu sorunu yaşayan insanların sorunu önce kabullenip daha sonra aile ve yakınları ile paylaşmaları gerektiğini dile getiriyorlar. Sonrasında bir uzmandan profesyonel yardım almaları gerekiyor.

Ayrıca bu insanların üzgün ve mutsuzken alışverişe çıkmamaları ve alışverişe çıktıklarında yanlarında birinin olması ve bir ihtiyaç listesi yaparak yalnızca orada yazanları almaları gerekiyor.
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