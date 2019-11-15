Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e şok sözler: 'Her yere dönebilir...'

Gazetecilerin "Mahsun Kırmızıgül müzik hayatına geri dönüyormuş, bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?" sorusuna ilk başta yanıt vermek istemeyen Alişan, daha sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Alişan önce "Ben o beyefendi ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendisini çok sevmediğim için hiçbir şey söylemeyeyim" dedi. Fakat gazetecilerin ısrarlı sorularından sonra flaş açıklamalarda bulundu:
"Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. O yarın sinemaya öbür gün başka yere... Baktı döndüğü yerde para yok başka yere de döner. Her yere dönebilir!"
Alişan'ın adı cimriye çıktı!
Gazetecilerin, "Aranızda neden böyle bir kırgınlık oldu" sorusuna Alişan, "Ben nedenlerini geçmişte çok anlattım. Hiçbir dönem abi-kardeş ilişkimiz olmadı. Eğer müziğe dönerse kendisine katkısı olur" cevabını verdi.