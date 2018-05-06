Alişan'dan evlilik öncesi ilk açıklama!

Buse Varol ile bu akşam evlenecek olan Alişan düğün öncesi Instagram'dan bir açıklama yaptı.

Magazin - 06.05.2018 14:37
Alişan'dan evlilik öncesi ilk açıklama!
Bu akşam Buse Varol'la nikah masasına oturacak olan Alişan düğüne saatler kala Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Müstakbel eşi Buse Varol ile bir fotoğrafını sayfasına yükleyen Alişan altına şu notu yazdı:

"Allah’ın izniyle, yepyeni bir hayat başlıyor bugün itibariyle bizim için..Her zaman yanımızda olan başta ailemiz olmak üzere tüm dostlarımıza,arkadaşlarımıza ve güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz.. Şükürler olsun"

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Bağlantılar: Alişan, Buse Varol

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