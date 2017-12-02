Alişan'dan ağdalı paylaşım!

Magazin - 02.12.2017 13:16

Alişan, Dostlar Mahallesi'ni anlattı!

Dostlar Mahallesi görücüye çıktı!

Alişan'ı şaşırtan uyarı!

Çağla Şıkel ile başrolünü paylaşacağı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Alişan dün gittiği berber macerasını Instagram hesabından paylaştı. Alişan'ın yüklediği videolar ve fotoğraflar takipçilerini güldürdü. "100 bin km bakımına geldim" diyen şarkıcının çığlık çığlığa halleri izleyenleri şok etti. Cilt bakımı yaptıran Alişan takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi: "Sakın böyle bir şey yaptırmayın!"