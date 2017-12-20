Alişan ve Buse Varol, ilk kez görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açan Alişan, sevgilisiyle ilk kez birlikte görüntülendi. Alişan'ın oldukça heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Magazin - 20.12.2017 19:15
Alişan ve Buse Varol, ilk kez görüntülendi!
Kanal D'de ekrana gelen Dostlar Mahallesi setinde tanıştığı Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açan Alişan, sevgilisiyle ilk kez yanan yana ve el ele objekiflere poz verdi.

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol'a yorumu olay oldu!

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol'a yorumu olay oldu!



Günaydın'ın yılbaşı partisine sevgilisiyle birlikte katılan Alişan'ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Alişan, sevgilisini geccede Orhan Gencebay ve Sevim Emre ile tanıştırdı.


Buse Varol, Alişan'a aşkını ilan etti!

Buse Varol, Alişan'a aşkını ilan etti!



Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!

Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!



İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!

İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!



Alişan, sevgilisini sır gibi saklıyor!

Alişan, sevgilisini sır gibi saklıyor!



Alişan, Dostlar Mahallesi'ni anlattı!

Alişan, Dostlar Mahallesi'ni anlattı!



Alişan'ı şaşırtan uyarı!

Alişan'ı şaşırtan uyarı!



Alişan 72 bin TL zarar etti!

Alişan 72 bin TL zarar etti!



Yılın bombası! Alişan ve Ece Erken...

Yılın bombası! Alişan ve Ece Erken...
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