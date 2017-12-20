Alişan ve Buse Varol, ilk kez görüntülendi!

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol'a yorumu olay oldu!
Günaydın'ın yılbaşı partisine sevgilisiyle birlikte katılan Alişan'ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Alişan, sevgilisini geccede Orhan Gencebay ve Sevim Emre ile tanıştırdı.
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