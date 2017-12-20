Alişan ve Buse Varol, ilk kez görüntülendi!

Magazin - 20.12.2017 19:15

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol'a yorumu olay oldu!

Buse Varol, Alişan'a aşkını ilan etti!

Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!

İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!

Alişan, sevgilisini sır gibi saklıyor!

Alişan, Dostlar Mahallesi'ni anlattı!

Alişan'ı şaşırtan uyarı!

Alişan 72 bin TL zarar etti!

Yılın bombası! Alişan ve Ece Erken...

Kanal D'de ekrana gelen Dostlar Mahallesi setinde tanıştığı Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açan Alişan, sevgilisiyle ilk kez yanan yana ve el ele objekiflere poz verdi.Günaydın'ın yılbaşı partisine sevgilisiyle birlikte katılan Alişan'ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Alişan, sevgilisini geccede Orhan Gencebay ve Sevim Emre ile tanıştırdı.