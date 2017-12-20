Alişan, sevgilisini böyle ısıttı!

Alişan ve Buse Varol, ilk kez görüntülendi!
Dizide sevgilisi Buse Varol ile birlikte rol alan Alişan, sette üşüyen sevgilisini sarılarak ısıttı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı.
Alişan'ın sevgilisi Buse Varol'a yorumu olay oldu!
İşte o fotoğraf:
Buse Varol, Alişan'a aşkını ilan etti!
Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!
İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!
Alişan, sevgilisini sır gibi saklıyor!
Alişan, Dostlar Mahallesi'ni anlattı!
Alişan'ı şaşırtan uyarı!
Alişan 72 bin TL zarar etti!
Yılın bombası! Alişan ve Ece Erken...