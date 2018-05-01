Alişan ile Buse'nin imam nikahları kıyıldı mı?
Nihat Hatipoğlu ile bir araya gelen Alişan ile Buse Varol çiftinin imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi.
Dedikodu - 01.05.2018 15:45
Alişan ile Buse Varol çifti 6 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Çift düğün önce Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Buluşmanın fotoğrafları da sosyal medyada yayınlandı.
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Bunun üzerine çiftin imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi. İkili iddiaları yalanladı ve konuyla ilgili olarak "Sadece buluşup sohbet ettik. İmam nikahı bugün gün içinde kıyılacak" dedi.
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