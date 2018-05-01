Alişan ile Buse'nin imam nikahları kıyıldı mı?

Nihat Hatipoğlu ile bir araya gelen Alişan ile Buse Varol çiftinin imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi.

Dedikodu - 01.05.2018 15:45
Alişan ile Buse'nin imam nikahları kıyıldı mı?
Alişan ile Buse Varol çifti 6 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Çift düğün önce Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Buluşmanın fotoğrafları da sosyal medyada yayınlandı.

Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?

Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?



İMAM NİKAHI MI KIYILDI?

Bunun üzerine çiftin imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi. İkili iddiaları yalanladı ve konuyla ilgili olarak "Sadece buluşup sohbet ettik. İmam nikahı bugün gün içinde kıyılacak" dedi.

Alişan'ı yerden yere vurdular!

Alişan'ı yerden yere vurdular!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Alişan, Buse Varol

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Evlilik oyunu sıktı! Evlilik oyunu sıktı!
İzleyenler uyarıyor! İzleyenler uyarıyor!
Aile Soyağacı E-Devlet'i çökertti! Aile Soyağacı E-Devlet'i çökertti!
MESAM'ın yeni başkanı belli oldu! MESAM'ın yeni başkanı belli oldu!
"Sevgilim biraz inatçı..." "Sevgilim biraz inatçı..."
Çağatay'a Serenay sorulunca.. Çağatay'a Serenay sorulunca..
Apple Music'te Türkçe Rap odası! Apple Music'te Türkçe Rap odası!
Amerika'dan ev mi aldılar? Amerika'dan ev mi aldılar?
"Bir evlen, seni altına boğacağım.." "Bir evlen, seni altına boğacağım.."

DEDİKODU HABERLERİ

  • Selin ile Caner aşk mı yaşıyor?
  • Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!
  • Cihangir'de el ele ev baktılar!
  • Sette ağlama krizi!
  • Roma'da tatsızlık!
  • Aşklarını artık saklamıyorlar!
  • Çağatay Ulusoy'un kapısında yatmış!
  • 2.5 yıllık aşk bitti! Aslı Enver ile Murat Boz da ayrıldı!
  • Kenan parayı geri ödememiş!
  • Aurelien Muller’le Miami'de romantik tatil!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İlk kez birlikte görüntülendiler!
  • Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?
  • Tartışma yeniden alevlendi!
  • "Türkiye'nin benim gibi at ve sarışına ihtiyacı varmış!"
  • Nurgül Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi!
  • Berkay, "Yok artık" dedirtti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bensu Soral nişanlısının sözlerine çok bozuldu!
İlk kez birlikte görüntülendiler!