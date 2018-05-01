Alişan ile Buse'nin imam nikahları kıyıldı mı?

Dedikodu - 01.05.2018 15:45

Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?

Alişan'ı yerden yere vurdular!

Alişan ile Buse Varol çifti 6 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Çift düğün önce Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Buluşmanın fotoğrafları da sosyal medyada yayınlandı.Bunun üzerine çiftin imam nikahı kıydırdıkları iddia edildi. İkili iddiaları yalanladı ve konuyla ilgili olarak "Sadece buluşup sohbet ettik. İmam nikahı bugün gün içinde kıyılacak" dedi.