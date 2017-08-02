Alişan: Hukuki süreci başlattım!

Dün gecce 7. Büyük Ankara Festivali’nde sahne alan Alişan son dönemde gündemde olan konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin - 02 Ağustos 2017 12:48
Alişan: Hukuki süreci başlattım!
7. Büyük Ankara Festivali’nde 4’üncü gün yine hareketli geçti. Dün gece Demet Akalın ve Alişan konserleriyle devam eden festivale on binlerce Ankaralı akın etti. Sahneye çıkmadan önce kendisine sorulan soruları yanıtlayan Alişan, “Yaptığım açıklamalar sonrasında üzerime çok gelindiğini düşünüyorum. Sosyal medyada yapılan yorumlar veya hakaretler inanın hiç umurumda değil” dedi.

“HUKUKSAL SÜRECİ BAŞLATTIM”
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Büyük Ankara Festivali’nde dün gerçekleşen dev konser öncesinde soruları yanıtlayan Alişan, “Hakaret boyutunda olan ithamlarla ilgili hukuksal süreci zaten başlattım. Sosyal medyada yapılan yorumlar veya hakaretler inanın hiç umurumda değil” diye konuştu.

“DEĞİŞEN TEK ŞEY NİŞAN YÜZÜĞÜ”
3 yıl aradan sonra yeniden aynı festivalde Ankaralılarla birlikte olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Alişan konserin başında ise “3 yıl sonra bende değişen tek şey nişan yüzüğü oldu. Burada bekar olan herkese de hayırlı bir kısmet diliyorum” diyerek Ankaralılardan büyük alkış toplamayı başardı.

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Bağlantılar: Alişan, Eda Erol

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