Alina Boz'un yeni imajı!

'Paramparça' dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, imaj değiştirdi.

Magazin - 04.07.2018 16:45
Alina Boz'un yeni imajı!
'Paramparça' dizisinde 'Hazal' karakteriyle tanınan Alina Boz, şimdilerde TRT1'de yayınlanmaya hazırlanan'Elimi Bırakma' dizisinde Alp Navruz ile başrolü paylaşıyor. 20 yaşındaki oyuncu, Sezen Aksu'nun 35 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Magazin gündemine gerek oyunculuk kariyeri ile gerek özel hayatıyla düşen Alina Boz, imaj değiştirdi. Güzel oyuncu, uzun sarı tonlardaki saçlarını kısa küt kestirerek siyaha boyadı. Alina Boz, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Alina Boz ile Mithat Can Özer'in bayram tatili!

Alina Boz ile Mithat Can Özer'in bayram tatili!



Alina Boz'un başrol heyecanı!

Alina Boz'un başrol heyecanı!
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