Alina Boz'dan 150 bin liralık tazminat davası!
Paramparça'da Hazal karakterini canlandıran Alina Boz, dizinin iflas eden yapım şirketi Endemol Medya’ya 150 bin liralık tazminat davası açtı.
Magazin - 02 Ağustos 2017 09:32
19 yaşındaki oyuncu, avukatları aracılığıyla 3. Fikri Sinai Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, bölüm başına 10 bin liraya anlaştığını, ancak 97 bölüm yayınlanan dizide sadece 83 bölümün ücretini aldığını ileri sürdü. Boz, geriye kalan 15 bölüm için davalı şirketten 150 bin lira talep etti.
Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!
'Paramparça' veda pastasını kesti!
KAYNAK: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.