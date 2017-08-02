Alina Boz'dan 150 bin liralık tazminat davası!

Paramparça'da Hazal karakterini canlandıran Alina Boz, dizinin iflas eden yapım şirketi Endemol Medya’ya 150 bin liralık tazminat davası açtı.

Magazin - 02 Ağustos 2017 09:32
Alina Boz'dan 150 bin liralık tazminat davası!
19 yaşındaki oyuncu, avukatları aracılığıyla 3. Fikri Sinai Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, bölüm başına 10 bin liraya anlaştığını, ancak 97 bölüm yayınlanan dizide sadece 83 bölümün ücretini aldığını ileri sürdü. Boz, geriye kalan 15 bölüm için davalı şirketten 150 bin lira talep etti.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Alina Boz, Paramparça

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