Paramparça dizisinde oynadığı Hazal karakteri ile adını duyuran Alina Boz, çok sürpriz bir isimle aşk yaşıyor. Alina Boz (19), 2.5 yıllık aşkı Burak Yörük'ten geçen Ekim'de ayrılmıştı. Hemen ardından adı Sezen Aksu'nun oğlu, kendisinden 16 yaş büyük Mithat Can Özer ile anılmıştı. Hemen ardından adı Sezen Aksu'nun oğlu, kendisinden 16 yaş büyük Mithat Can Özer ile anılmıştı. Alina Boz yeni bir aşka yelken açmak için vakit kaybetmedi. Oyuncu Bensu Soral'ın ikizi, uzun zamandır arkadaş olarak görüştüğü Bedirhan Soral ile flört etmeye başladı.
KARDEŞLERLE TANIŞTI
Alina, sevgilisinin kız kardeşleri Hande ve Bensu Soral ile de tanıştı. Alina, Bedirhan Soral'dan yedi yaş küçük.
Kaynak: posta.com.tr
Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
Burak Yörük'ten ayrıldıktan sonra adı Mithat Can Özer ile anılan Alina Boz'un sürpriz bir isim ile aşk yaşadığı iddia edildi.Magazin - 24.12.2017 17:45
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