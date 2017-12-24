Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!

Magazin - 24.12.2017 17:45

Paramparça dizisinde oynadığı Hazal karakteri ile adını duyuran Alina Boz, çok sürpriz bir isimle aşk yaşıyor. Alina Boz (19), 2.5 yıllık aşkı Burak Yörük'ten geçen Ekim'de ayrılmıştı. Hemen ardından adı Sezen Aksu'nun oğlu, kendisinden 16 yaş büyük Mithat Can Özer ile anılmıştı. Hemen ardından adı Sezen Aksu'nun oğlu, kendisinden 16 yaş büyük Mithat Can Özer ile anılmıştı. Alina Boz yeni bir aşka yelken açmak için vakit kaybetmedi. Oyuncu Bensu Soral'ın ikizi, uzun zamandır arkadaş olarak görüştüğü Bedirhan Soral ile flört etmeye başladı.KARDEŞLERLE TANIŞTIAlina, sevgilisinin kız kardeşleri Hande ve Bensu Soral ile de tanıştı. Alina, Bedirhan Soral'dan yedi yaş küçük.Kaynak: posta.com.tr