Alina Boz ile Mithat Can Özer aşk mı yaşıyor?

Bir kız arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülenen Alina Boz, “Mithat Can Özer’le aşk yaşadığınız iddiası doğru mu?” sorusuna “Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” demekle yetindi.

Magazin - 24.12.2017 09:00
Alina Boz ile Mithat Can Özer aşk mı yaşıyor?
Oyuncu Alina Boz, bir kız arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirleri görünce uzaklaşmaya çalışan genç oyuncu, “Mithat Can Özer’le aşk yaşadığınız iddiası doğru mu?” sorusuna olumsuz yanıt vermedi, “Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” demekle yetindi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...