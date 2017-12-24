Oyuncu Alina Boz, bir kız arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirleri görünce uzaklaşmaya çalışan genç oyuncu, “Mithat Can Özer’le aşk yaşadığınız iddiası doğru mu?” sorusuna olumsuz yanıt vermedi, “Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” demekle yetindi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Alina Boz ile Mithat Can Özer aşk mı yaşıyor?
Bir kız arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülenen Alina Boz, “Mithat Can Özer’le aşk yaşadığınız iddiası doğru mu?” sorusuna “Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” demekle yetindi.Magazin - 24.12.2017 09:00
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