Alina Boz 160 bin lirasını istedi!

Magazin - 19.04.2018 12:27

Bir süre önce iflas başvurusunda bulunan Endemol Medya şirketine, Hazal karakterine hayat verdiği Paramparça adlı dizide 15 bölümün ücretini alamadığı gerekçesiyle 160 bin liralık tazminat davası açan oyuncu Alina Boz, “Hakkımı aramak için buraya geldim. Çalıştık ama mağdur olduk” dedi.“Paramparça” adlı dizide “Hazal” karakterini canlandırması için Endemol Medya şirketi ile bölüm başına 10 bin liraya anlaşan Alina Boz, dava dilekçesinde dizinin 83’üncü bölümünden 97’inci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadığını iddia etti. Alina Boz da toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talbinde bulundu.Davalı Endemol Medya şirketi cevap dilekçesinde davayla ilgili zaman aşımı olduğunu belirterek esas yönünden davanın reddine karar verilmesini istedi. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına oyuncu Alina Boz avukatıyla katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı Alina Boz’un alacağı oyunculuk ücretinin bilirkişi tarafından hesaplanması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Mahkeme ayrıca dosyaya konan CD’nin de bilirkişi tarafından izlenmesine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Alina Boz, “Hakkımı aramak için buraya geldim. 15 bölümde toplamda 150 bin liralık ücretimi alamadım. Çalıştık, ettik, mağdurum. Herkes gibi ben de hakkımı arıyorum” dedi.