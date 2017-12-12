Ali Asaf nasıl kurtulacak?

TV Dünyası - 12.12.2017 11:50

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 24. bölüm tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün Selim’le birlikte Ali Asaf’ı bulmaya çalıştığı tanıtımda Ali Asaf, bir arabanın içinde kendine gelmeye çalışıyor. Ali Asaf’ı kurtarmak için elinden geleni yapan Eylül’ün “Biliyorum beni bekliyorsun, gelmemi bekliyorsun. Biliyorum sen dayanırsın!” sözleri dikkat çekiyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Eylül, Ali Asaf’ın kaybolmasının tek şüphelisi olarak gözaltına alınırken Sultan, Ali Asaf’ın mezarını hazırlatarak intikam planını uygulamaya devam etti. Sultan tarafından kaçırılan Ali Asaf bir yere kapatıldı. Uyandığında kendini bağlı halde bulan ve kurtulmaya çalışan Ali Asaf’a Sultan, adım adım Eylül’ü izlettirdi. Eylül’ü götüren polis aracı kaza yaptı ve Eylül kalp krizi geçiren polise müdahale etti. Serbest bırakılan Eylül, Ali Asaf’ı kurtarmanın yollarını aradı. Ali Asaf’ın bağlı halde tutulduğu görüntülerin internete düşmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, Ali Asaf’ın nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.