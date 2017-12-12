Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Eylül, Ali Asaf’ın kaybolmasının tek şüphelisi olarak gözaltına alınırken Sultan, Ali Asaf’ın mezarını hazırlatarak intikam planını uygulamaya devam etti. Sultan tarafından kaçırılan Ali Asaf bir yere kapatıldı. Uyandığında kendini bağlı halde bulan ve kurtulmaya çalışan Ali Asaf’a Sultan, adım adım Eylül’ü izlettirdi. Eylül’ü götüren polis aracı kaza yaptı ve Eylül kalp krizi geçiren polise müdahale etti. Serbest bırakılan Eylül, Ali Asaf’ı kurtarmanın yollarını aradı. Ali Asaf’ın bağlı halde tutulduğu görüntülerin internete düşmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, Ali Asaf’ın nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.
Ali Asaf nasıl kurtulacak?
Show Tv'nin sevilen ve aynı zamanda yılın en iyi dizi çifti ödülünü alan Kalp Atışı dizisinin tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf'ın nerede olduğu halen izleyiciler için merak konusu...TV Dünyası - 12.12.2017 11:50
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 24. bölüm tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün Selim’le birlikte Ali Asaf’ı bulmaya çalıştığı tanıtımda Ali Asaf, bir arabanın içinde kendine gelmeye çalışıyor. Ali Asaf’ı kurtarmak için elinden geleni yapan Eylül’ün “Biliyorum beni bekliyorsun, gelmemi bekliyorsun. Biliyorum sen dayanırsın!” sözleri dikkat çekiyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Eylül, Ali Asaf’ın kaybolmasının tek şüphelisi olarak gözaltına alınırken Sultan, Ali Asaf’ın mezarını hazırlatarak intikam planını uygulamaya devam etti. Sultan tarafından kaçırılan Ali Asaf bir yere kapatıldı. Uyandığında kendini bağlı halde bulan ve kurtulmaya çalışan Ali Asaf’a Sultan, adım adım Eylül’ü izlettirdi. Eylül’ü götüren polis aracı kaza yaptı ve Eylül kalp krizi geçiren polise müdahale etti. Serbest bırakılan Eylül, Ali Asaf’ı kurtarmanın yollarını aradı. Ali Asaf’ın bağlı halde tutulduğu görüntülerin internete düşmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, Ali Asaf’ın nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.
Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Eylül, Ali Asaf’ın kaybolmasının tek şüphelisi olarak gözaltına alınırken Sultan, Ali Asaf’ın mezarını hazırlatarak intikam planını uygulamaya devam etti. Sultan tarafından kaçırılan Ali Asaf bir yere kapatıldı. Uyandığında kendini bağlı halde bulan ve kurtulmaya çalışan Ali Asaf’a Sultan, adım adım Eylül’ü izlettirdi. Eylül’ü götüren polis aracı kaza yaptı ve Eylül kalp krizi geçiren polise müdahale etti. Serbest bırakılan Eylül, Ali Asaf’ı kurtarmanın yollarını aradı. Ali Asaf’ın bağlı halde tutulduğu görüntülerin internete düşmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, Ali Asaf’ın nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kalp Atışı, Show TV, Ali Asaf, Kalp Atışı Eylül, Kalp Atışı Ali Asaf
TV DÜNYASI HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (11.12.2017)
- Üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
- Yeni bir aşk mı başlıyor?
- 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
- Kıyasıya rekabet ettiler!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (10.12.2017)
- Babamın Günahları setinde korkutan patlama!
- RTÜK, Çukur'un öpüşme sahnesini affetmedi!
- Seti polis bastı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (08.12.2017)